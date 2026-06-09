Редкий случай: в Чернобыльской зоне зафиксировали гнездование самой маленькой птички Украины. Фото

В Чернобыльской зоне зафиксировали второй случай гнездования краснокнижной золотомушки красночубой. Это самая маленькая птица Украины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Общая численность этого вида в стране оценивается в 400 пар.

Что известно

"В Чернобыльском заповеднике зафиксирован второй случай гнездования золотомушки краснощекой – самой маленькой птицы Украины, занесенной в Красную книгу Украины", – говорится в сообщении.

Как отметили в Заповеднике, во время наблюдений удалось заметить самца, который регулярно приносил насекомых в гнездо, что является вероятным признаком выкармливания птенцов.

Главные истории дня

В Зоне отметили интересный факт – свою роль в появлении этого редкого вида птиц могли сыграть насаждения ели возле административных зданий в Чернобыле. Именно хвойные деревья создают для золотомушки краснощекой благоприятные условия для гнездования и поиска корма.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне с помощью дрона зафиксировали пополнение в семьях орлана-белохвоста. Это одна из крупнейших и величайших хищных птиц Европы.

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