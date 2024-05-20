Работы начались в июне 2023 года: в Киеве Кличко открыл движение авто по новому мосту на Оболони. Фото

В Оболонском районе Киева в понедельник, 20 мая, открыли движение по новому путепроводу на пересечении улиц Полярной и Богатырской. Работы на этом объекте начались летом 2023 года.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Совершенно завершить все работы планируют к осени 2024 года.

"Открыли движение по новому путепроводу на Оболони – проезд по улице Полярной эстакадой через Богатырскую. Работы на этом важном инфраструктурном объекте приступили в июне 2023 года", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, длина путепровода – 125 метров. Строители в сжатые сроки установили его опоры, после чего смонтировали 72 балки пролетных строений и обустроили подземный пешеходный переход. Здесь было установлено современное освещение, а также, как и на всех новых объектах, тут обустраивают велодорожки.

Полностью завершить все работы на этой локации, открыть движение со съездами с моста, планируют к осени этого года. А также отремонтировать подходы к развязке – участки дороги, в том числе на Богатырской.

"Установить пандусы подземного перехода. Установят на объекте новые остановки общественного транспорта. Осуществят монтаж контактной сети троллейбуса и благоустройство территории. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить жизнедеятельность и комфорт жителей. Обновляем дороги, развязки и мосты там, где это крайне необходимо", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве коммунальщики завершили замену поврежденного участка теплосети на улице Антоновича возле ТРЦ Ocean Plaza. В настоящее время движение автомобилей открыто всеми полосами.

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