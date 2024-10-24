Эвакуаторы и постоянная пробка неподалеку: как работает новая развязка в Киеве на Вокзальной площади. Фото и видео

В Киеве на площади возле Центрального железнодорожного вокзала начала действовать новая схема движения, где все автомобили должны ездить по разным полосам. Однако это нововведение, которое имело целью упорядочить транспортные потоки, спровоцировало пробки на подъезде к локации.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Теперь оставить машину на этой локации нельзя.

В субботу, 19 октября, в Киеве на Вокзальной площади привели в порядок транспортные потоки. Теперь движение разных видов транспорта возле главных железнодорожных ворот столицы осуществляется отдельными полосами, в частности, свою дорожку получили общественный транспорт, такси и даже велосипедисты.

Целью такого нововведения, в частности, была транспортная разгрузка площади, чтобы общественный транспорт подъезжал ближе к вокзалу. Однако на подъезде к локации появилась постоянная пробка на въезде в автовокзал. Ведь таксисты высаживают пассажиров на въезде и поэтому стоит чуть ли не вся улица Скоропадского. Кроме того, проблемы с движением возникают из-за автобусов, прибывающих на автовокзал и блокирующих полосы движения при заезде.

Стоит добавить, что с машинами, которые водители покидают на проезжей части и велосипедной дорожке, несмотря на запрет, активно борются эвакуаторы. Хотя наш журналист в течение 40 минут, пока работал у вокзала, не заметил ни одного велосипедиста.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжаются работы на съезде с Подольско-Воскресенского моста в направлении Деснянского района. Специалисты уже построили участок дороги к улице Петра Вершигоры, а сейчас обустраивают 90-метровый тоннель для автомобилей.

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