Работает в обычном режиме: в КГГА опровергли манипуляции по станции метро "Почтовая площадь"

Станция Киевского метрополитена "Почтовая площадь" работает в обычном режиме как для пассажирских перевозок, так и для круглосуточного укрытия населения во время воздушной тревоги. Манипуляции относительно темы ее работы создают, чтобы посеять панику.

Об этом заявили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает пресс-служба ведомства. Жителей столицы призвали доверять информацию только из официальных источников.

Как отметили в департаменте, станция столичной подземки "Почтовая площадь", в том числе и примыкающие к ней перегонные тоннели находятся в надлежащем техническом состоянии. Риски относительно подтопления, закрытия станции на ремонт или реконструкцию отсутствуют. Специалисты метрополитена провели внеплановый осмотр и обследование сооружений, по результатам которых деформации не выявлены.

"Городские власти призывают диванных экспертов и блогеров не манипулировать темой работы столичного метрополитена, а медиа – использовать проверенную информацию и из официальных источников. Раз подчеркиваем, что подобные провокационные заявления о состоянии метро создаются с целью посеять панику и играют на руку врагу в информационной войне", – подчеркнули в КГГА.

В департаменте напомнили, что подземный пешеходный переход станции "Почтовая площадь" отделен капитальной (кирпичной) перегородкой от будущего объекта многофункционального назначения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве начали демонтаж железобетонных тюбингов на строительной площадке между станциями метро "Демеевская" – "Лыбидская". Специалисты работают круглосуточно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!