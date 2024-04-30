Начали демонтаж тюбингов: в КГГА показали, как ремонтируют тоннель между станциями "Демеевская" и "Лыбидская". Фото и видео

В Киеве начали демонтаж железобетонных тюбингов на строительной площадке между станциями метро "Демеевская" – "Лыбидская". Специалисты работают круглосуточно.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на КП "Киевский метрополитен". Авария в тоннеле возникла из-за некачественного выполнения строительно-монтажных работ.

"Восстановительные работы перегонного тоннеля "Демеевская" – "Лыбидская" продолжаются: начался демонтаж железобетонных тюбингов. Специалисты работают как внутри тоннеля, так и на внешней площадке: разрабатывают котлован, удаляют разрушенный бетон и химически закрепляют почву. Работы на площадке продолжаются круглосуточно, чтобы возобновить движение поездов по "синей" линии метро до конца лета 2024 года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что, по предварительным выводам Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения, причинами возникновения угрозы аварийной ситуации являются некачественные проектные решения и некачественное выполнение строительно-монтажных работ по сооружению конструкции тоннеля в пределах аварийного участка. В настоящее время исследование продолжается.

Окончательные выводы после полного раскрытия тоннеля и проведения дополнительных обследований.

Как сообщал OBOZ.UA, в КП "Киевский метрополитен" подчеркнули, что в настоящее время никаких изменений в работе станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" не запланировано. Согласно проекту, плановый капитальный ремонт тоннелей между ними будут проводить без остановки движения поездов.

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