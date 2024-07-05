Пьяным перевозил троих детей без специальных кресел: в Киеве остановили нарушителя ПДД. Фото

В Голосеевском районе Киева правоохранители остановили водителя, нарушившего ПДД. Как оказалось, мужчина управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, а в салоне авто находились трое детей.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. На нарушителя составили сразу два административных протокола.

"Вчера (4 июля. – Ред.) в Голосеевском районе патрульные остановили транспортное средство Geely, наставник которого нарушил правила дорожного движения. Мужчина вез троих малолетних детей без удерживающих систем", – рассказали в пресс-службе.

Во время общения с водителем патрульные заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина признался, что употреблял алкогольные напитки, но пройти осмотр в установленном законом категорически отказался. На нарушителя составили административные материалы по факту управления машиной в состоянии опьянения (штраф 17 тысяч гривен) и нарушение правил перевозки детей (штраф 510 гривен).

Напомним, в Шевченковском районе Киева водитель BMW протаранил две припаркованные машины, а затем скрылся с места ДТП. Как оказалось, у виновника аварии были признаки алкогольного опьянения, однако пройти медицинское признание он категорически отказался. Малышей передали трезвому родственнику, прибывшему на место происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители остановили водителя, который ездил на Берестейском проспекте по встречной полосе. Как оказалось у нарушителя были признаки алкогольного опьянения.

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