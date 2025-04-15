Проводил соревнования и был местом отдыха горожан: золотые времена первого Киевского яхт-клуба. Архивные фото

Как известно, жители столицы Украины всегда разбирались в хорошем отдыхе, в частности на воде. В конце 1880 годов в столице открылся Киевский яхт-клуб, который не только проводил гонки, но и даже имел свою лодку, которая спасала людей, тонущих в Днепре.

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Архивные снимки и история была опубликована в Telegram-канале сообщества "Киев, живая история". К сожалению, после начала Первой мировой войны он закрылся навсегда.

"В 1887 году на Трухановом острове открылся Киевский яхт-клуб – престижное место летнего отдыха киевлян. Его основали профессор Ринек, инженер Максимович и еще несколько десятков известных горожан. У клуба были собственная пристань, парк, спортивные площадки, мастерские по изготовлению шлюпок и даже собственный паровой катер, курсировавший с Подола", – рассказали в сообществе.

Первая гонка в яхт-клубе состоялась 15 мая 1888 года. Флотилия состояла из 13 судов, среди которых были и паровой катер "Товарищ", и женская прогулочная шлюпка архитектора Шлейфера. По четвергам играл военный оркестр, проходили соревнования, детские праздники с воздушными шарами, фейерверками и вечерними прогулками по Днепру.

Газета "Киевлянин" 23 июня 1897 г. справедливо писала: "В настоящее время усадьба и летнее помещение яхт-клуба является для многих киевлян единственным в своем роде местом для отдыха, спорта и спасения от летней городской удушья и пыли".

В 1913 году здесь провели первую олимпиаду по водным видам спорта в тогдашней империи. Клуб получал награды, изготовил более 100 судов, и даже имел собственную спасательную шлюпку, которая к 1909 году пришла на помощь более 20 утонувших в Днепре.

К сожалению, последняя гонка прошла в 1914-15 годах. После строительства Каневской ГЭС залив, где находился яхт-клуб, затопило окончательно.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистской. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

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