Проверяют документы и могут ограничить проезд: СБУ проводит мероприятия по обеспечению безопасности в центре Киева

Сотрудники СБУ и Нацполиции в четверг, 26 июня, проводят мероприятия по обеспечению безопасности в центре Киева. В частности, возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, а также проверка документов граждан.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Отработка будет проходить с учетом правового режима военного положения.

"Служба безопасности и Национальная полиция совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины проводят плановые мероприятия по обеспечению безопасности на территории Шевченковского района Киева. Основной целью отработок является проверка антитеррористической (контрдиверсионной) защиты мест массового пребывания людей", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, во время мероприятий по безопасности правоохранители:

проводят осмотр территории и отдельных зданий и помещений (помещения, офисы, места общего пользования многоквартирных жилых домов, учреждений сферы общественного обслуживания и т.д.) для выявления запрещенных к обороту предметов;

осуществляют проверку граждан, находящихся на соответствующей местности;

будут изучать состояние антитеррористической (контрдиверсионной) защищенности местных сооружений.

В пресс-службе добавили, что во время проведения отработок возможны ограничения прохода и проезда по улицам города, проверка документов граждан и осмотр автотранспорта.

СБУ призывает людей с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей. Кроме этого, при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и соблюдать режим комендантского часа.

"Подчеркиваем, что в своей деятельности Служба безопасности придерживается принципа законности, конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан", – добавили в СБУ.

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