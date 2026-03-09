Продавали уклонистам 'удостоверения' правоохранителей: в Киеве СБУ задержала организатора 'бизнеса'. Фото

Сотрудники СБУ разоблачили схему по массовому производству и продаже поддельных удостоверений правоохранителей для уклонистов. Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 5 тысяч долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Организатору "бизнеса" грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

"Главное управление внутренней безопасности и следователи СБУ нейтрализовали схему массового изготовления и продажи "документов", которые имитировали удостоверения силовых структур Украины. В том числе "удостоверение Службы безопасности Украины", и предназначались для использования с целью уклонения от мобилизации", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, по результатам комплексных мероприятий в Киеве был задержан организатор сделки. Им оказался бывший военнослужащий одного из ведомств Сил безопасности и обороны нашего государства.

Как установило расследование, к нелегальному бизнесу он привлек еще 18 сообщников. Вместе они построили организованную иерархическую структуру с четким распределением функционала и обязанностей. Свою деятельность они проводили в арендованных офисах по всей Украине, где установили оргтехнику для серийного изготовления документов. Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 5 тысяч долларов США, в зависимости от срочности заказа.

Отмечается, что злоумышленники вносили данные "клиентов" в бланки поддельных удостоверений и вставляли их фото по образцу настоящих документов. Готовую "продукцию" сбывали заказчикам через почтовые отправления под видом полиграфической продукции или во время личных встреч. Приобретя такие "документы", военнообязанные надеялись использовать их для уклонения от мобилизации.

Во время обысков в домах и офисах были изъяты смартфоны, компьютерная техника, поддельные штампы и печати госучреждений и оружие. Кроме того, у злоумышленников нашли около ста "удостоверений" СБУ, других военизированных и правоохранительных формирований, а также фиктивные приказы, справки и пророссийские агитационные листовки.

Сейчас организатору сделки сообщено о подозрении – он находится под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех фигурантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить уже бывшего чиновника, который, по информации следствия, требовал деньги мужчины за исключение с воинского учета. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 36 тысяч долларов США.

