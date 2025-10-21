Продавали 'амулеты' военным для 'защиты' на фронте и больным: полицейские разоблачили мошенников, которые действовали в Украине. Фото и видео

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые, по информации следствия, выманивали средства за "исцеление" как "помощники экстрасенсов" на территории шести областей. Злоумышленники зарабатывали на больных, переселенцах, а также военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит уголовная ответственность.

Что известно

По словам правоохранителей, они установили, что на территории государства действует организованная преступная группа мошенников. Злоумышленники разработали план с распределением ролей по выманиванию денег у людей, которые имеют определенные жизненные проблемы и ищут нетрадиционные пути их решения – с помощью амулетов, оберегов, советов целителей, ясновидящих и тому подобное.

"Магия" + агрессивный маркетинг и откровенное запугивание – именно так действовала организованная группа мошенников. Преступники терроризировали жителей по всей Украине. Выманивали у людей последние деньги за "целебные" свечи, "заряженные на богатство" браслеты, обереги для удачи в бою. Шарлатаны действовали под именем экстрасенсов и целителей, широко известных в узких кругах. Край преступной деятельности положили оперативники Департамента уголовного розыска и подразделений в регионах", – написал заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов на своей странице в соцсети Facebook.

Как составляли полицейские, аферисты представлялись помощниками медийных лиц — известных экстрасенсов или вымышленного персонажа-провидицы из одного из телесериалов. Они уверяли, что действуют от их имени, запугивали "черными метками", которые якобы есть на потерпевших.

Злоумышленники предлагали товары "мистического" характера, которые якобы помогут бороться с ними, улучшить финансовое состояние или исцелиться от болезней. Кроме того, они цинично вводили в заблуждение воинов ВСУ, навязывая им амулеты для "защиты" на фронте.

Как только клиент попадал на крючок, мошенники постоянно держали с ним связь: систематически звонили, интересовались, есть ли изменения в здоровье или жизни.

"Даже когда пострадавшие отвечали, что стало только хуже, — настойчиво советовали приобрести более "действенные" магические атрибуты. Среди жертв шарлатанов – тяжелобольные, переселенцы с временно оккупированных территорий, военнослужащие", - уточнили в пресс-службе.

Оперативники задокументировали 18 эпизодов преступной деятельности разоблаченной группы. Работа по другим фактам продолжается. Было проведено одновременно 23 санкционированных обыска по местам проживания участников мошеннической сети. Мероприятия проходили на территории Волынской, Днепропетровской, Кировоградской, Львовской, Одесской и Харьковской областей.

Следователи полиции сообщили о подозрении пятерым фигурантам в мошенничестве, совершенном в условиях военного положения. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание — лишение свободы сроком до пяти лет. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности других участников группы.

