Принесли цветы и детские игрушки: в Киеве люди почтили память погибших в результате обстрела РФ. Фото и видео

В Киеве люди несут цветы и детские игрушки к дому в Святошинском районе, в который 31 июля попала российская ракета, чтобы почтить память погибших. Кроме того, здесь установлены портреты тех, чьи жизни забрала страна-агрессор.

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Об этом сообщило hromadske. Вечная память жертвам террористической атаки РФ.

Что известно

Так, в Святошинском районе Киева люди несут цветы и детские игрушки к месту российского обстрела, чтобы почтить память погибших, жизнь которых 31 июля оборвала вражеская ракета. В результате обстрела столицы в тот день погиб 31 человек, среди них – пятеро детей.

По словам соседей, среди тех, чью жизнь забрала страна-террорист РФ, – девушка, которая приехала из-за границы на две недели, чтобы навестить своего отца. Они не виделись два с половиной года. Еще рассказали о парне, который тоже не жил в этом доме, а пришел к своей девушке в гости. Девушка в ту ночь ночевала у бабушки, а он остался в квартире и погиб в результате обстрела.

Одна из женщин рассказала, что раньше арендовала квартиру в этом доме, но ей с тремя детьми не хватало места, а главное – балкон в квартире был в аварийном состоянии и женщина волновалась, чтобы он не обвалился. Поэтому переехали неподалеку. Позже в эту квартиру заехала семья – мужчина, беременная женщина и ребенок. Все они погибли в результате обстрела. Уцелел только аварийный балкон.

Что предшествовало

Армия страны-агрессора России в ночь на 31 июля массированно атаковала Киев ракетами и дронами, больше всего пострадали Святошинский и Соломенский районы. Удары пришлись на жилые кварталы, под прицелом врага оказались многоэтажные дома.

1 июля сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в доме в Святошинском районе Киева, в который 31 июля попала российская ракета. В результате террористического обстрела в городе погиб 31 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в медицинских учреждениях Киева до сих пор остаются 25 человек, пострадавших в результате террористической атаки РФ в ночь на 31 июля. Из них 10 – в тяжелом состоянии.

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