Принесли 'карты' для Трампа: в Киеве устроили митинг под посольством США и обратились к американцам. Фото и видео

В Киеве в воскресенье, 8 марта, под посольством США прошел новый митинг. Участники акции обратились к американцам с призывом пробудиться и отреагировать на действия президента Дональда Трампа.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. На месте происшествия за правопорядком наблюдали полицейские.

Так, под посольством США состоялся митинг, в ходе которого активисты обратились к американцам из-за последних заявлений и действий президента Соединенных штатов Дональда Трампа.

В руках участников акции были плакаты с надписями "Импичмент Трампа", "Когда война это игра, человеческие жизни становятся козырными картами", а также большие "игральные" карты с членами команды президента США и пострадавшими от войны украинцами.

Стоит добавить, что среди митингующих также были граждане Соединенных штатов, проживающие в нашей стране.

Напомним, 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский с официальным визитом приехал в Дональд Трамп в Белый дом. Журналисты окрестили эту встречу, которая неожиданно переросла в острый спор на повышенных тонах между двумя лидерами и вице-президентом США Джей Ди Венсом, "напряженной" и "не слишком хорошей".

В частности, гнев американского президента и обвинения в адрес главы Украины вызвало заявление Зеленского о том, что "Путину нельзя доверять, он 25 раз нарушал договоренности" и что Украина нуждается в гарантиях безопасности в случае прекращения огня.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации американского президента Дональда Трампа подтвердили, что команды Украины и Штатов ведут переговоры по заключению соглашения о полезных ископаемых. Документ должны были подписать во время визита в Вашингтон Владимира Зеленского, но отложили из-за спора в Овальном кабинете.

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