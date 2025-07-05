Принесли диваны и не пускают никого: в Киеве возник скандал из-за укрытия в доме. Подробности, фото и видео

В Голосеевском районе возник скандал из-за того, что якобы несколько жителей захватили часть укрытия, обустроив в одной из комнат для собственных нужд. Здесь они поставили несколько диванов для отдыха во время тревог и никого не пускают.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Делом уже занялась полиция.

"По улице Стельмаха, 12, не пускают в часть укрытия. Здесь 2 мини-комнаты. Жители в составе из 4 человек – председатель дома и управляющий укрытием ее сын, обустроили себе одну из комнат, принесли 2 дивана и не пускают никого. Другие стоят на улице, потому что здесь лежат 4 человека на диванах и выгоняют из укрытия", – говорится в сообщении.

В соцсетях добавили, что укрытие не является частным помещением, а ситуация когда два человека занимают одну комнату, происходит не впервые.

Со своей стороны в полиции уже отреагировали на эту информацию. Как отметили в пресс-службе, правоохранители начали проверку по данному факту.

"Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили публикацию о том, что жители дома в Голосеевском районе ограничили доступ к части укрытия, в связи с чем другие жители не могут им свободно пользоваться во время воздушной тревоги. По данному факту сейчас идет проверка", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области местные жители пожаловались, что во время воздушной тревоги и российского ракетного обстрела ночью и утром в понедельник, 9 июня, были закрыты некоторые укрытия. Эти факты будут проверять правоохранители и спасатели.

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