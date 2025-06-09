В Ривненской области во время обстрела обнаружили закрытые укрытия: как отреагировали в ОВА

В Ривненской области местные жители пожаловались, что во время воздушной тревоги и российского ракетного обстрела ночью и утром в понедельник, 9 июня, были закрыты некоторые укрытия. Эти факты будут проверять правоохранители и спасатели.

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Об этом заявил глава Ривненской областной военной администрации Александр Коваль на брифинге. Его слова процитировали на официальной Facebook-странице ОВА.

Он напомнил руководителям громад и районов о персональной ответственности за функционирование укрытий. Чиновник отметил, что убежища должны быть открытыми, а за закрытое укрытие во время воздушной тревоги предусмотрена ответственность.

"Поводом стали жалобы жителей области на то, что этой ночью во время воздушной атаки врага некоторые убежища были закрыты. Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям громад напомнил об их персональной ответственности за такие случаи", – сказал начальник Ривненской ОГА.

Коваль добавил, что в области проведут общую проверку защитных сооружений.

Он призвал местных жителей в случае повторения подобных случаев звонить в полицию или же на круглосуточную горячую линию ОГА (0800500078).

Напомним, что, по данным мониторинговых каналов, основным направлением ракетной атаки РФ утром 9 июня стала именно Ривненская область, в частности сообщалось, что вражеские цели держали курс на город Дубно.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Ривненской ОГА Александр Коваль подтвердил, что Россия во время комбинированной атаки ночью и утром 9 июня направила ударные дроны и ракеты по территории Ривненской области. В результате действий врага пострадал человек, незначительные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.

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