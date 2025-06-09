УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Ривненской области во время обстрела обнаружили закрытые укрытия: как отреагировали в ОВА

Ольга Липич
Новости. Общество
1 минута
372
В Ривненской области во время обстрела обнаружили закрытые укрытия: как отреагировали в ОВА

В Ривненской области местные жители пожаловались, что во время воздушной тревоги и российского ракетного обстрела ночью и утром в понедельник, 9 июня, были закрыты некоторые укрытия. Эти факты будут проверять правоохранители и спасатели.

Видео дня

Об этом заявил глава Ривненской областной военной администрации Александр Коваль на брифинге. Его слова процитировали на официальной Facebook-странице ОВА.

Он напомнил руководителям громад и районов о персональной ответственности за функционирование укрытий. Чиновник отметил, что убежища должны быть открытыми, а за закрытое укрытие во время воздушной тревоги предусмотрена ответственность.

В Ривненской области во время обстрела обнаружили закрытые укрытия: как отреагировали в ОВА

"Поводом стали жалобы жителей области на то, что этой ночью во время воздушной атаки врага некоторые убежища были закрыты. Это недопустимо. Поручил полиции и спасателям выяснить все обстоятельства, почему так произошло. А руководителям громад напомнил об их персональной ответственности за такие случаи", – сказал начальник Ривненской ОГА.

Коваль добавил, что в области проведут общую проверку защитных сооружений.

Он призвал местных жителей в случае повторения подобных случаев звонить в полицию или же на круглосуточную горячую линию ОГА (0800500078).

Напомним, что, по данным мониторинговых каналов, основным направлением ракетной атаки РФ утром 9 июня стала именно Ривненская область, в частности сообщалось, что вражеские цели держали курс на город Дубно.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Ривненской ОГА Александр Коваль подтвердил, что Россия во время комбинированной атаки ночью и утром 9 июня направила ударные дроны и ракеты по территории Ривненской области. В результате действий врага пострадал человек, незначительные повреждения получил объект гражданской инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!