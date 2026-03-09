Преодолевают до 10 тыс. км: в Чернобыльскую зону возвращаются самые известные птицы Украины. Фото

В Чернобыльскую зону начинают возвращаться самые известные птицы Украины. Аисты, а речь идет именно о них, преодолевают до 10 тысяч километров, чтобы сообщить об окончательном приходе весны.

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

"Аистбелый – одна из самых известных птиц Украины и настоящий символ дома и семьи. Его появление в небе, как тихая весть об окончательном приходе весны", – говорится в сообщении.

Как уточнили специалисты Заповедника, в большинстве регионов Украины аисты появляются во второй половине марта – первой половине апреля, с пиком около 19 марта. В народном календаре именно этот день считают символической датой их возвращения, и обычно первыми прилетают самцы, чтобы осмотреть и восстановить гнездо.

Каждый год эти неутомимые путешественники преодолевают до 10 тыс. км, возвращаясь с зимовки в Африке. Птицы из западных и центральных регионов летят вдоль Черного моря через Босфор и Ближний Восток в долину Нила, а с востока – через Кавказ.

"Интересно, что в разных уголках Украины он имеет свои народные имена. На Полесье часто говорят бусол или бузько, на Подолье – черногуз, на Галичине можно услышать боцюн, а где-то и ласковое гайстер", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Чернобыльской зоне тропы, которые вытаптывают редкие дикие лошади Пржевальского, часто используют другие животные. Например, фотоловушки зафиксировали, как по этим "дорогам" бегают лисы.

