В Чернобыльской зоне показали, как редкие дикие лошади прокладывают тропы для других животных. Фото

В Чернобыльской зоне тропы, которые вытаптывают редкие дикие лошади Пржевальского, часто используют другие животные. Например, фотоловушки зафиксировали, как по этим "дорогам" бегают лисы.

Об этом сообщили в пресс-службе Чер нобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Сегодня доступ к этим местам закрыт для гражданских.

Что известно

"Тропа, вытоптанная дикими лошадьми, стала удобной дорогой и для рыжей лисы. Фотоловушка снова и снова фиксирует на этом самом пути и лошадей Пржевальского, и лису, будто показывая: в дикой природе маршруты пересекаются чаще, чем кажется", – говорится в сообщении.

Лошадь Пржевальского – подвид дикой лошади, до недавнего времени рассматривавшийся как самостоятельный вид. В XX веке был истреблен в естественной среде, но сохранился в зоопарках, после чего произошла его реинтродукция в природу.

Сейчас это единственный вид собственно диких лошадей, существующий на свободе, а также единственный представитель отряда Конеподобных в дикой фауне Украины – акклиматизированные табуны в Чернобыльской зоне отчуждения.

Исследование Чернобыльской зоны

