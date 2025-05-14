Прекращение поставок горячей воды в Киеве летом: в КГГА ответили на фейки 'экспертов'

Информация о якобы прекращении поставок горячей воды летом в Киеве не соответствует действительности. Она будет подаваться в дома в штатном режиме, а отдельные случаи временного ее отсутствия могут быть связаны лишь с аварийными ситуациями или гидравлическими испытаниями.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. В городе активно готовятся к следующему отопительному сезону.

"Информация о якобы прекращении поставок горячей воды летом в Киеве, которую распространили в медиа, не соответствует действительности. В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" призывают медиа не распространять недостоверную информацию, озвученную некоторыми "экспертами", о якобы отсутствии горячей воды из-за экономических причин или недостатка газа", – говорится в сообщении.

Коммунальщики отметили, что горячую воду в Киеве будут поставлять летом в штатном режиме. Отдельные случаи временного ее отсутствия могут быть связаны только с аварийными ситуациями или с проведением плановых гидравлических испытаний.

В пресс-службе добавили, что обычно аварийные ситуации "Киевтеплоэнерго" ликвидирует в течение суток, после чего сразу восстанавливает услугу. Регламентные работы по тестированию тепловых сетей и подготовки их к работе зимой, как правило, занимают 2 недели с незначительной корректировкой сроков для устранения выявленных повреждений.

"Работники коммунальных служб усиленно работают, чтобы выполнить весь необходимый комплекс подготовительных работ", – резюмировали в КГГА,

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжаются гидравлические испытания теплосетей, во время которых давление воды повышают на 25% сверх обычного рабочего уровня. Из-за чего на изношенных участках труб случаются прорывы, а на их месте возникают "фонтаны".

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