Повреждены производственные и складские помещения: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Страна-агрессор РФ в ночь на четверг, 12 февраля, нанесла очередной комбинированный удар по Киевщине. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Российский обстрел

"Очередная массированная ракетно-дроновая атака страны-террориста. Еще одна непростая ночь для Киевщины. В области работали силы противовоздушной обороны. Есть сбитые вражеские цели. Спасибо нашим защитникам неба за профессиональную и слаженную работу – именно благодаря вам Киевщина выстояла этой ночью. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения, к счастью, нет", – уточнили в пресс-службе.

В то же время, как отметили в КОВА, в Броварском районе в результате атаки повреждены производственные и складские помещения двух предприятий. Также на территории двух частных домовладений зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей без разрушений.

Все соответствующие службы работают на местах.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 12 февраля, российские оккупанты устроили массированную атаку на Киев. Одновременно враг направил на город группы "Шахедов" и баллистические ракеты.

