Повреждены частные дома: в КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину

В ночь на 12 января страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевщине. В области работали силы ПВО, однако, к сожалению, есть повреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что предшествовало

"Враг снова атаковал ночью – подло, из темноты, пытаясь сломать не здания, а наш дух. Под прикрытием непогоды и лютых морозов страна-террорист продолжает свой циничный террор против мирного населения", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА рассказали, что в результате ночной атаки в Вышгородском районе повреждены два частных дома и хозяйственные постройки. К счастью, пострадавших среди населения нет. Вся необходимая помощь тем, чьи дома подверглись разрушениям, уже предоставляется.

Российские обстрелы

В ночь с 11 на 12 января страна-террорист РФ в очередной раз атаковала Киев. В Соломенском районе в результате попадания дрона и падения обломков возникли пожары.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 января россияне снова ударили по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры, разрушен жилой дом, один из районов города частично обесточен.

