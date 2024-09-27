Последний арбузный уикенд в Киевском зоопарке: ягодой будут лакомиться жители Острова зверей. Фото и видео

В Киевском зоопарке завершается сезон арбузных уикендов. В эти выходные вкусной ягодой будут лакомиться жители Острова зверей – гиены, тигры, львы и горела Тони.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевзоо. Познакомиться со всеми жителями заведения можно каждый день.

"Сезон сочных арбузов в КиевЗоо подходит к концу. Так что не пропустите! В последние выходные сентября Арбузные уикенды посетят жителей Острова зверей", – говорится в сообщении.

Показательные кормления 28-29 сентября состоятся:

12:00 – горилла Тони;

12:20 – львы Геркулес, Кристина, Вилия и Дарья;

12:30 – Гиены Хасан и Тигран;

12:40 – тигрица Геката;

12:50 – тигры Рена и Малыш;

13:00 – тигрица Далила.

"Такие мероприятия – часть постоянной зоологической работы по обогащению среды для животных. И если для львов и тигров – это интересные спортивные игрушки с "мячом", то для гиен и гориллы – это еще и полезный вкус. Приходите увидеть!", – пригласили в Киевзоо.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевском зоопарке можно увидеть детенышей семьи зубров. Kазка и Лийка родились только в прошлом месяце, но уже играют в вольере, где за ними пристально наблюдают их родители.

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