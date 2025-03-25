Пополнилось небесное убранство Героев: на фронте погиб военный с Киевщины Максим Цегельник. Фото

Во время выполнения боевого задания на Херсонщине погиб военный из Броваров Киевской области, матрос Максим Цегельник. Сердце украинского воина остановилось 9 марта.

Видео дня

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.

"Пополнилось небесное убранство наших Героев… Матрос Максим Цегельник, стрелок-снайпер разведывательного отделения разведывательного взвода батальона береговой обороны. Погиб 9 марта 2025 во время выполнения боевого задания по обеспечению контроля левого берега реки Днепр Херсонской территориальной общины. Искренние соболезнования родным и близким Максима Витальевича", – говорится в сообщении.

Церемония прощания с защитником Украины состоится в среду, 26 марта, в 11:00 на Майдане Свободы в Броварах. Отпевание в 11:30 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Героев Украины, 22А).

Похоронят Героя на Аллее славы (ул. Олега Оникиенко, 136).

Как сообщал OBOZ.UA, на Донецком направлении во время выполнения боевого задания погиб военный из Броваров Киевской области Андрей Пурик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 марта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!