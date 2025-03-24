Украина теряет лучших сыновей: на фронте погиб военный из Киевской области Андрей Пурик. Фото
На Донецком направлении во время выполнения боевой задачи погиб военный из Броваров Киевской области Андрей Пурик. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 10 марта.
Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил Броварской городской голова Игорь Сапожко.
"Снова слезы и боль от непоправимого. Солдат Андрей Пурик, стрелок-снайпер мотопехотного батальона. Погиб 10 марта 2025, во время выполнения боевого задания вблизи н.п. Надежда Покровского района Донецкой области. Искренние соболезнования родным и близким Андрея Васильевича", – говорится в сообщении.
Церемония прощания и отпевания состоится в понедельник, 24 марта, в 11:00 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы (улицы Героев Украины, 22А). Похоронят Героя на Аллее Славы (ул. Олега Оникиенко, 136), в Броварах.
Как сообщал OBOZ.UA, во время выполнения боевого задания в Сумской области погиб военный из Киевщины, солдат Виталий Якуненко. Сердце украинского воина остановилось 14 марта.
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