Попадание в дом и пожары: в ГСЧС показали последствия ударов РФ по Киевской области

Ночью и утром 24 мая Россия массированно атаковала Украину. Основной удар пришелся на Киев, одновременно под атакой оказался и пристоличный регион.

На Киевщине зафиксировано повреждение жилых домов, складских и хозяйственных сооружений, в нескольких районах области вспыхнули пожары. Последствия атаки показали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Что известно об атаке войск РФ на Киевскую область и ее последствиях

По состоянию на 07:23 в ГСЧС отчитались, что спасатели ликвидировали последствия массированной российской атаки на Киевскую область.

"В результате очередной российской атаки на территории Киевской области зафиксировано повреждение жилых домов, складских и хозяйственных сооружений, а также возгорание в нескольких районах области. На местах работали подразделения ГСЧС", – указано в сообщении.

Белоцерковский район

По данным ГСЧС, в городе Белая Церковь возник пожар в гаражном кооперативе. Горели три гаража.

Броварской район

В селе Пуховка зафиксировано падение обломков БпЛА на открытую территорию. Предварительно – без пострадавших и значительных разрушений.

Вышгородский район

В городе Вышгород зафиксировано попадание в многоэтажный жилой дом. К ликвидации последствий привлечены спасатели и техника ГСЧС.

Фастовский район

В селе Новоселки поврежден двухэтажный многоквартирный жилой дом.

В селе Тарасовка в результате атаки поврежден частный жилой дом.

В селе Вита-Почтовая возник пожар в двух частных жилых домах.

В селе Новое поврежден частный жилой дом.

Бучанский район

В селе Горенка поврежден логистический центр.

В городе Вишневое в результате атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Пожар локализован и ликвидирован на площади 100 кв. м.

В селе Белогородка повреждено складское помещение.

В селе Крюковщина поврежден многоквартирный жилой дом. К ликвидации последствий привлечены подразделения ГСЧС и местные пожарные команды.

Бориспольский район

В городе Борисполь в результате вражеской атаки повреждено здание частной сауны. По прибытии спасателей возгорание не обнаружено.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее об атаке на Киевщину и ее последствиях сообщал начальник Киевской ОГА Николай Калашник. По его данным, последствия вражеских ударов зафиксированы во всех районах области, есть пострадавшие.

Также этой ночью под массированным ударом врага находился Киев. Последствия фиксировались во всех районах города. Есть прилеты в жилые дома и более 20 пострадавших. Известно также о погибшем. Мониторинговые каналы назвали ночную атаку "одним из самых массированных ударов по Киеву" с начала 2025 года.

