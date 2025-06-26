Попадание ракеты в дом в Шевченковском районе: спасатели завершили аварийно-восстановительные работы. Фото

В Шевченковском районе Киева в четверг, 26 июня, сотрудники ГСЧС завершили аварийно-восстановительные работы на месте попадания российской ракеты в жилой дом. Всего было разобрано и вывезено более 1900 кубических метров мусора.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Всего к работам привлекалось около 100 человек и 29 единиц спасательной и инженерной техники.

"Аварийно-восстановительные работы в Шевченковском районе города завершены", – говорится в сообщении.

Напомним в ночь 23 июня в результате вражеского удара в 5-ти этажный жилой дом погибло 9 человек, из них один ребенок. Еще 13 человек получили ранения, среди них один ребенок. Сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, среди них два ребенка и беременная женщина.

Спасатели работали на месте вражеского обстрела посменно почти 3 суток. Всего с места было разобрано и вывезено более 1900 куб. м мусора и строительных конструкций.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники ГСЧС спасли кота в доме, который подвергся разрушениям в результате террористической атаки РФ в ночь на 23 июня. Животное десять часов находилось под завалами без воды, пищи и возможности пошевелиться.

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