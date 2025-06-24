Настоящее чудо: в Киеве сотрудники ГСЧС спасли кота, который 10 часов находился под завалами. Фото

В Киеве сотрудники ГСЧС спасли кота в доме, который подвергся разрушениям в результате террористической атаки РФ в ночь на 23 июня. Животное десять часов находилось под завалами без воды, пищи и возможности пошевелиться.

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Об этом сообщили в пресс-службе Kyiv Animal Rescue Group (KARG). Сейчас четвероногий находится под присмотром ветеринаров.

"Настоящее чудо под завалами... Он – большой, спокойный, полосатый кот. В ту ночь он как раз подошел к своей привычной миске с едой, когда все вокруг взорвалось и наступила темнота, боль и обломки накрыли его с головой. Десять часов под завалами. Без возможности пошевелиться, без воздуха, без звука. Темнота, пыль и страх", – рассказали зоорятувальники.

По их словам, котика спасло то, что хозяин точно знал, где четвероногий должен был быть в момент атаки. Спасатели достали его из-под обломков бетонной стены и перекрытий четко в указанном месте. Сейчас полосатый герой в ветлечебнице.

В KARG добавили, что кроме героя этого рассказа, из-под руин квартир удалось спасти еще четырех котов. Все они имели владельцев, которые их искали, некоторые даже находясь в больнице

Напомним, в ночь на 23 июня Россия в очередной раз атаковала Киев и область ударными дронами, а также ракетами, в частности баллистическими. Разрушениям подверглась жилая застройка, погибли жители столицы, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Шевченковском районе Киева во вторник, 24 июня, сотрудники ГСЧС завершили поисково-спасательные работы в жилом доме, который подвергся разрушениям во время российского обстрела. Сейчас продолжают разбирать обломки, которые могут быть опасными.

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