Помог экс-руководителю метро Брагинскому сбежать за границу: о подозрении сообщили экс-начальнику ТЦК Киева. Фото и подробности

Сотрудники Нацполиции сообщили о подозрении бывшему начальнику Территориального центра комплектования, который помог сбежать за границу экс-руководителю Киевского метрополитена Виктору Брагинскому. Именно чиновник ТЦК организовал изготовление поддельных документов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Что известно

Как отмечали правоохранители, имея удостоверение об отсрочке от призыва, Виктор Брагинский обратился к начальнику одного из районных ТЦК и СП города Киева за помощью. Было договорено, что служащий должен был изготовить документы о признании экс-руководителя столичного метро непригодным к военной службе с исключением его с воинского учета.

Чтобы реализовать замысел, руководитель Территориального центра комплектования привлек нескольких сообщников – председателя и секретаря военно-врачебной комиссии, а также оператора мобилизационного отделения территориального центра комплектования.

"Злоумышленники оформили фиктивное прохождение медицинского осмотра для военнообязанного чиновника, на основании результатов которого мужчину признали непригодным к военной службе и исключили из учетных списков. Уже после увольнения с должности мужчина использовал поддельную справку ВВК и военный билет с внесенными ложными сведениями для пересечения государственной границы Украины через международный пункт пропуска", – уточнили в пресс-службе.

Уже бывшему начальнику районного ТЦК и СП сообщили о подозрении по фактам служебного подлога, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Ранее полицейские объявили подозрения председателю и секретарю ВВК, а также работнику ТЦК и СП.

Что предшествовало

В ноябре 2024 года бывший глава столичного метрополитена получил подозрение в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей по делу, которое связано с подтоплением тоннелей метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская". Уже в следующем месяце бывшего руководителя столичного метрополитена правоохранители объявили в розыск.

Впоследствии столичные правоохранители начали расследование по факту подделки решения ВВК, на основании которого Брагинский незаконно выехал из Украины. Сейчас этот документ отменен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. Руководитель и врачи коммунального медучреждения за деньги оформляли инвалидность военнообязанным мужчинам.

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