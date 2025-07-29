За деньги оформляли инвалидность: в Киеве с поличным задержали руководителя медучреждения и двух врачей. Фото и видео

В Киеве правоохранители разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации. Руководитель и врачи коммунального медучреждения за деньги оформляли инвалидность военнообязанным мужчинам.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службах Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований. Стоимость "услуг" подозреваемых составляла 10-15 тысяч долларов США с человека.

Что известно

Правоохранители задержали руководителя коммунального медицинского учреждения Киева, а также двух заведующих отделений – психиатрического и приемного. По данным следствия, чиновники организовали схему фиктивного оформления групп инвалидности военнообязанным, которые стремились избежать мобилизации и выехать за границу.

Отмечается, что схема включала фальсификацию документов о якобы прохождении стационарного лечения. Затем злоумышленники готовили медицинские заключения и дальнейшее решение комиссии МСЭК об установлении второй группы инвалидности. Это позволяло мужчинам без лишних проблем выехать за границу.

Что грозит

"Задержание в порядке ст. 208 УПК Украины произошло непосредственно после получения руководителем учреждения последней части неправомерной выгоды в размере 5 тыс. долларов США за "оформление" инвалидности. Общая задокументированная сумма полученных взяток – 11 тыс. долларов США и 4 196 грн", – уточнили правоохранители.

Задержанным уже сообщено о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, служебном подлоге и получении неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и ОГП разоблачили чиновника Киевского ТЦК, который зарабатывал на уклонистах. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 3,5 тыс. долларов США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!