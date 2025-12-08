Погода поздней осени: прогноз для Киева и области на ближайшие 5 дней

В столице и Киевской области ближайшие пять дней прогнозируется погода поздней осени. В регионе 9-13 декабря будет облачная погода, ожидаются дожди.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Посреди недели ожидается нетипичное для настоящей зимы тепло.

Прогноз синоптиков

"9-13 декабря на Киевщине и в городе Киеве будем удерживать погоду поздней осени, но даже теплее, чем для той поры. Изменение погодных процессов коснется только осадков, которых станет больше, однако, благодаря теплой погоде в течение второй недели календарной зимы, они будут в виде дождя", – рассказали синоптики

В Укргидрометцентре добавили, что после длительного периода хозяйствования поля высокого давления в ближайшие дни давление будет падать. Вследствие этого в столичный регион будут перемещаться атмосферные фронты с северо-запада, которые обусловят 9 декабря днем умеренный дождь, 10 декабря ночью и в течение 11-12 декабря небольшой дождь, а 13 декабря осадков ждать не стоит.

Оживленный южный ветер будет менять направление на западное, северо-западное, в дальнейшем – на юго-западное.

"Самыми прохладными ожидаем сутки 9 декабря (ночью по области местами с небольшим минусом), самыми теплыми – 11 декабря с максимальной температурой днем 9-10°С тепла", – резюмировали в пресс-службе.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

