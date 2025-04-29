Подтапливал дома во время ливней: в 1880-х в Киеве посреди Крещатика еще протекал ручей. Фото

В Киеве до конца 1880-х годов на Крещатике можно было увидеть ручей, который брал начало с Козьего болота в районе современного Майдана Незалежности. Во время ливней он сильно разливался и подтапливал дома.

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Фото того периода было опубликовано в сообществе "Старый Киев" в социальной сети Facebook. Можно рассмотреть, каким был центр столицы около 140 лет назад.

"Крещатик в 1880-е годы. По улице течет ручей. Этот ручей брал истоки из Козьего болота в районе современного Майдана Незалежности, а также из источников в районе Европейской площади. Во время ливней ручей сильно разливался и подтапливал дома", – говорится в сообщении.

В дальнейшем было решено спрятать эту реку в огромную кирпичную трубу и засыпать землей. Для этого зимой 1888 началось строительство Крещатицкого коллектора.

Напомним, на официальных снимках советских времен Киев – зеленый город с прекрасной архитектурой и улыбающимися жителями. Однако благодаря работам украинского фотографа Александра Ранчукова мы можем увидеть другую столицу и ее жителей, которые были в 1970-1980-х годах.

В далеком 1938 году в Киеве были установлены как памятники настоящие британские танки времен Первой мировой войны – Марк V. Один из них можно было увидеть на Подоле, а другой – в самом центре столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, остров Труханов в наши дни – известное место отдыха жителей Киева, где есть пляжи, в том числе и нудистский. Однако мало кто знает, что принимать солнечные ванны "в чем родила мать" здесь начали еще в 1918 году.

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