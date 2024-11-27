Кличко рассказал, когда в Киеве откроют главную елку Украины и какими будут новогодние празднования

В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и ярмарок. Главную елку Украины установят на Софийской площади за счет меценатов и откроют 6 декабря.

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Такое решение принял Совет обороны столицы. Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"В Киеве в этом году Рождество и новогодние праздники пройдут без массовых собраний и мероприятий, ярмарок и развлечений. С соблюдением требований безопасности и режима ограничения использования электроэнергии", – сообщил Кличко.

По словам мэра, главная елка Украины, как и в предыдущие годы, будет установлена ​​на Софийской площади за счет меценатов. Совет обороны столицы поддержал инициативу ООО "ГЛОБАЛ-ДЕКОР", предложившее обустроить новогоднюю елку собственными силами.

"ГЛОБАЛ-ДЕКОР" возьмет на себя и монтажные и демонтажные работы, обслуживание елки. Средств из городского бюджета мы не будем выделять. Устанавливать елку начнут 2 декабря. Торжественное открытие запланировано традиционно в День Святого Николая, 6 декабря", – уточнил Кличко.

Киевский городской голова добавил, что возле елки установят фотозону с QR-кодами благотворительных фондов и несколько домиков для продажи сувенирной продукции. Массовые мероприятия, ярмарки или другие развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

Как сообщал OBOZ.UA, декабрь открывает сезон рождественско-новогодних праздников и дарит атмосферу радости, надежды и веры в чудеса.

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