Под Киевом женщина нашла мину, когда выгуливала собак. Подробности и фото

В Ирпене Киевской области местная жительница, выгуливая собак, нашла под забором мину. Чтобы изъять взрывоопасный предмет на место, вызвали саперов.

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Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Разминирование территории региона еще не завершено.

"В Ирпене женщина, выгуливая собак, заметила подозрительный предмет под забором. Она сообщила о находке соответствующие службы", – рассказали пиротехники.

На месте происшествия саперы установили, что найденный предмет – минометная мина калибра 82 мм. Боеприпас погрузили в специальный автомобиль и транспортировали для дальнейшего уничтожения.

Напомним, в одном из районов Киевской области лесник при обходе территории обнаружил боевую часть БпЛА "Герань-2" (Shahed-136). Чтобы удалить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Как сообщал OBOZ.UA, в одном из районов Киевщины на льду водоема местные жители заметили обломки российского дрона. Чтобы удалить находку, на место вызвали саперов-водолазов.

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