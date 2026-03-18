Под Киевом в многоэтажке произошел пожар в лифтовой шахте: среди спасенных есть ребенок. Подробности и видео

В Ирпене Киевской области произошел пожар в лифтовой шахте многоэтажного дома. Спасатели эвакуировали из задымленного подъезда шесть человек, которые оказались заблокированными в квартирах.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в среду, 18 марта, в 8:11 в Службу спасения Бучанского района поступило сообщение о задымлении в подъезде четырнадцатиэтажного жилого дома в городе Ирпень на улице Поэзии.

"По прибытию установлено, что произошло возгорание мусора в лифтовой шахте. Возникло сильное задымление в подъезде, люди оказались заблокированными в квартирах. Пожар ликвидирован в 08:28", – уточнили в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, что спасатели эвакуировали 6 жителей подъезда, из них – одного ребенка.

