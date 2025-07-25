Под Киевом пьяный водитель сбил насмерть женщину и скрылся с места ДТП. Подробности и фото

В селе Клавдиево-Тарасово Киевской области водитель легковушки сбил женщину, и уехал с места ДТП. Когда мужчину нашли, то оказалось, что он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно о ДТП

Как рассказали правоохранители, они получили информацию о том, что 24 июля около 23:30 в селе Клавдиево-Тарасово на улице Центральной произошла авария. Виновник с места ДТП скрылся, но его оперативно нашли и задержали.

"По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Volkswagen Caddy, не справился с управлением и совершил наезд на женщину, которая двигалась с правого края дороги в попутном направлении. После совершения наезда он покинул место происшествия", – уточнили в пресс-службе.

К сожалению, в результате ДТП от полученных травм 40-летняя женщина погибла на месте происшествия. У нарушителя было обнаружено 2,0 промилле алкоголя в крови.

Что грозит виновному

По факту совершения аварии в состоянии алкогольного опьянения, в результате которой погибла женщина, открыто уголовное производство. Водителю легковушки грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от пяти до десяти лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области произошло ДТП, в результате которого перевернулась легковушка. К сожалению, один человек погиб, а еще один – госпитализирован.

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