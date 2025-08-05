Под Киевом произошло тройное ДТП: одна из машин перевернулась, а другая вылетела в кювет. Фото

В Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием трех легковых авто. В результате аварии одна из машин перевернулась на крышу, а еще одна – съехала в кювет.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства ДТП установят следователи.

Что известно

"Авария с участием трех транспортных средств произошла на участке автодороги сообщением Киев-Вышгород-Ровжи. Правоохранители предварительно выяснили, что 56-летний киевлянин, находясь за рулем легковушки Hyundai Elantra, двигался в направлении города Вышгород и в это время выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилями Mitsubishi Lancer и Hyundai Santa Fe, которые ехали навстречу в направлении села Ровжи", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в результате столкновения Santa Fe перевернулся на крышу – 45-летнего водителя этого авто с травмами госпитализировали в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Еще одна машина съехала в кювет.

По факту ДТП с пострадавшим открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Виновному грозит наказание в виде штрафа до 85 тысяч гривен, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошла авария с участием грузовика и двух легковых авто. В результате ДТП погибли два человека, одного пострадавшего из искореженной машины деблокировали спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белоцерковском районе Киевской области водитель легковушки сбил двух малолетних девушек. Как оказалось, мужчина сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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