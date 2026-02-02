Под Киевом произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие. Подробности и видео

Под Киевом в понедельник, 2 февраля, на Гостомельской трассе произошло масштабное ДТП с участием по меньшей мере трех машин. По предварительной информации, есть пострадавшие, образовалась пробка.

Об этом сообщили в социальных сетях. Все обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

Что известно

"На Гостомельской трассе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Движение на участке затруднено, учитывайте это при планировании маршрута", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть последствия ДТП: столкнулись по меньшей мере три машины, одна из которых – микроавтобус – перевернулась на бок, а другая – легковушка – превратилась в груду металла и восстановлению не подлежит.

Информации о количестве пострадавших, пока не поступало.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием маршрутки и легковушки. В результате столкновения два человека погибли, а еще семь – пострадали.

