Под Киевом произошел взрыв на производстве, возник пожар. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области произошел взрыв в производственном цехе. В результате чрезвычайного происшествия возник пожар, который тушили спасатели.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Причины возникновения ЧП установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в понедельник, 4 августа, в 9:28 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района поступило сообщение о взрыве в производственном цехе в селе Калиновка на улице Киевской.

"К месту происшествия немедленно направлены спасатели по повышенному рангу вызова. По прибытию обнаружено сильное задымление и горение в середине помещения. Пожар ликвидирован в 10:20. От ГСЧС к ликвидации последствий привлечены 31 спасатель и 7 единиц техники", – добавили в ГСЧС.

Информации о пострадавших не поступало, причина взрыва в настоящее время устанавливается.

Чрезвычайные происшествия в Украине

Во Львове днем в понедельник, 4 августа, в результате взрыва вспыхнул пожар в гостинице, над городом поднялся высокий столб дыма. Огонь охватил несколько верхних этажей, из здания эвакуировали 15 человек. Шесть человек пострадали, из них двое детей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белой Церкви Киевской области в субботу, 2 августа, ликвидировали масштабный пожар на предприятии, который вызвала российская атака. Спасатели более суток тушили огонь на площади 10 тысяч квадратных метров.

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