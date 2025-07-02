Под Киевом пожар едва не унес жизни двух женщин: их с ожогами госпитализировали. Подробности и фото

В Буче Киевской области произошел пожар в двухэтажном таунхаусе. Во время тушения огня сотрудники ГСЧС спасли двух женщин.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Причину возникновения возгорания установят правоохранители.

По словам спасателей, во вторник, 1 июля, в 20:00 к ним поступило сообщение о пожаре в городе Буча, на улице Грушевского. К месту происшествия были направлены подразделения по повышенному рангу вызова.

"По прибытию, спасатели установили, что в комнате двухэтажного таунхауса на первом этаже возникло возгорание. На месте были обнаружены две пострадавшие женщины 1992 и 2007 годов рождения. Их доставили в городскую больницу города Буча с предварительными диагнозами ожоги 50% и 25% тела", – уточнили в ГСЧС.

Спасатели потушили пожар на площади 30 квадратных метров в 20:51.

Напомним, в Шевченковском районе Киева произошел пожар возле здания Дворца торжественных событий (более известного как Центральный ЗАГС). Над местом инцидента поднимался густой черный дым минимум на высоту 20 метров.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева в понедельник, 2 июня, произошел пожар в ТРЦ DREAM yellow. В одном из помещений загорелись мусорные баки.

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