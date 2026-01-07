Под Киевом мужчина из-за неприязни поджег автомобиль знакомого. Подробности и фото
В Бориспольском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, поджег автомобиль знакомого. Свои действия он объяснил личной неприязнью.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.
Что известно
"Правоохранители установили, что в селе Петропавловское Бориспольского района 50-летний мужчина по мотивам личной неприязни умышленно поджег автомобиль Ford, который принадлежит 58-летнему местному жителю", – рассказали в пресс-службе.
В результате пожара машина была повреждена, а злоумышленник скрылся – правоохранители оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его.
По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Поджоги в регионе
В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу авто в Днепровском районе. Злоумышленник таким образом пытался отомстить водителю.
Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области, по информации следствия, иностранец умышленно устроил пожар в гипермаркете. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!