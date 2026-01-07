Под Киевом мужчина из-за неприязни поджег автомобиль знакомого. Подробности и фото

В Бориспольском районе Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, поджег автомобиль знакомого. Свои действия он объяснил личной неприязнью.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

"Правоохранители установили, что в селе Петропавловское Бориспольского района 50-летний мужчина по мотивам личной неприязни умышленно поджег автомобиль Ford, который принадлежит 58-летнему местному жителю", – рассказали в пресс-службе.

В результате пожара машина была повреждена, а злоумышленник скрылся – правоохранители оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Поджоги в регионе

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу авто в Днепровском районе. Злоумышленник таким образом пытался отомстить водителю.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварах Киевской области, по информации следствия, иностранец умышленно устроил пожар в гипермаркете. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

