В Киеве мужчина ради мести водителю поджег авто. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу авто в Днепровском районе. Злоумышленник таким образом пытался отомстить водителю.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Что известно

На днях, ночью в милицию поступило сообщение о том, что в Днепровском районе Киева на улице Пражской пылает машина.

На месте происшествия полицейские выяснили, что поджог автомобиля марки Toyota был осуществлен с помощью пластиковой бутылки с легковоспламеняющимся веществом, которую подожгли и положили под транспортное средство.

"В дальнейшем, в ходе розыскных мероприятий, оперативники совместно с аналитиками криминального анализа установили и разыскали подозреваемого – им оказался 33-летний житель столицы. По словам правонарушителя, таким образом он хотел "отомстить" водителю автомобиля, потому что воспринял транспортное средство за то, что на днях едва не наехал на него на одной из улиц", – уточнили в пресс-службе.

По факту умышленное уничтожение имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении в совершении преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области мужчина поджег гараж, где был владелец и его автомобиль. Злоумышленник сделал это, потому что водитель отказался поджечь ему сигарету.

