Под Киевом иностранец устроил пожар в гипермаркете и сбежал. Подробности и фото

В Броварах Киевской области, по информации следствия, иностранец умышленно устроил пожар в гипермаркете. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступила информация о том, что неизвестный устроил пожар в торговом заведении города Бровары.

"Правоохранители установили, что злоумышленник, находясь в помещении гипермаркета, взял с полки бутылку жидкости для разжигания огня, разлил ее на текстильную продукцию и поджег. После этого подозреваемый покинул место происшествия. В результате поджога повреждены товары и часть торгового оборудования магазина, пострадавших нет", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что они установили личность злоумышленника и задержали его – им оказался 25-летний гражданин другой страны. По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

В суде ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к поджогу авто в Днепровском районе. Злоумышленник таким образом пытался отомстить водителю.

