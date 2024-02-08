Побили показатели 20-летней давности: в Киеве зафиксировали сразу два температурных рекорда

В Киеве в среду, 7 февраля, зафиксировали сразу два температурных рекорда. В частности, максимально воздух прогрелся до 9,7°С, что на 0,5°С выше предыдущего показателя для этого дня 2004 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Погода в столице отвечала нормам начала апреля.

"По данным наблюдений метеостанции ЦГО 7 февраля в столице было зафиксировано два температурных рекорда. Максимальная температура воздуха достигла 9,7°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя для этого дня 2004 года", – говорится в сообщении.

Как отметили климатологи, среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила 6,9°С, что превысило предыдущий рекордный показатель того же 2004 года на 0,4°С, а климатическую норму – на 10,5°С. По многолетним показателям такая температура воздуха соответствует 1 апреля.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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