По заказу врага поступали информдиверсии против Украины: в Киевской области разоблачили подпольное PR-агентство. Фото

В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили подпольное PR-агентство, работавшее на спецслужбы РФ. Злоумышленники распространяли материалы, в частности оправдывающие российскую агрессию.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Служба безопасности нейтрализовала еще одну ячейку российских спецслужб на Киевщине. По результатам комплексных мероприятий задержаны 2 профессиональных пиарщика, которые по заказу российских спецслужб совершали информдиверсии против Украины", – рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в Службе безопасности, злоумышленники работали в основном на "медийном рынке" Европейского Союза. Они готовили и распространяли материалы, дискредитирующие наше государство и оправдывающие российскую агрессию. Для этого пиарщики создали более 200 сайтов, которые фактически дублировали официальные рупоры кремля и были зарегистрированы на фейковые аккаунты во избежание блокировки.

Также по заказу врага они проводили информационные кампании в странах ЕС и оправдывали подсанкционных чиновников страны-агрессора. По материалам дела, среди прочего пиарщики занимались также раскруткой медийного образа двух "кошельков" Кремля.

Речь идет о главе российской госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" Игоре Шувалове, а также о председателе правления московского банка "ВТБ" Андрее Костине.

"Оба российских банкира входят в ближайшее окружение Путина и причастны к масштабным схемам финансирования вооруженной агрессии РФ. Как установило расследование, до 2022 года эти пиарщики выполняли коммерческие заказы из РФ. После начала полномасштабной войны на мужчин дистанционно вышел их бывший работодатель из России и предложил сотрудничество с оккупантами. Во время обысков у задержанных изъята компьютерная техника и мобильные телефоны с поличным", - добавили в пресс-службе.

Злоумышленникам сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенном в условиях военного положения. Суд избрал им меры пресечения в виде заключения под стражу без возможности внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове к 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорили женщину, корректировавшую вражеские ракетные и бомбовые удары по городу. Приоритетными целями, которые местная жительница пыталась отследить, были штабы, запасные командные пункты и логистические хабы Сил обороны Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!