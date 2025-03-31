За сотрудничество с врагом харьковчанка получила 15 лет заключения: какую 'работу' она выполняла. Фото

В Харькове к 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорили женщину, которая корректировала вражеские ракетные и бомбовые удары по городу. Приоритетными целями, которые местная жительница пыталась выследить, были штабы, запасные командные пункты и логистические хабы Сил обороны Украины.

Видео дня

Пресс-служба СБУ сообщила, что злоумышленница – 36-летняя безработная харьковчанка. Российскую агентку задержали в начале 2024 года, когда она готовила отчет с координатами для очередного обстрела.

Женщина попала в поле зрения россиян в конце 2023-го, потому что оставляла прокремлевские комментарии в Telegram-каналах. Сотрудник спецслужбы страны-агрессора завербовал ее дистанционно.

Офис генерального прокурора добавил, что представитель РФ дал жительнице Харькова задание – собрать и передать сведения о месте дислокации украинских защитников.

Предательница самостоятельно обходила или объезжала общественным транспортом территорию облцентра и его окрестностей. В случае обнаружения потенциальных целей она проводила дополнительную разведку, фотографировала периметр объекта и указывала соответствующие координаты на Google Maps.

При обыске правоохранители изъяли у злоумышленницы компьютерную технику и мобильный телефон с анонимным чатом в мессенджере, который она использовала для контактов с российским куратором.

На решение суда фигурантка ожидала под стражей. В итоге она была признана виновной по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Как писал OBOZ.UA, ранее украинский суд приговорил агента ФСБ, жителя Торецка Донецкой области, к 15 годам заключения с конфискацией имущества за госизмену. Мужчина шпионил за военными объектами в Кировоградской области и передавал информацию российским спецслужбам.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!