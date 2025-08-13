По схеме 'Донат на ВСУ' обманул предпринимателей на 600 тыс. грн: в Киеве задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, причастен к мошенничеству. Злоумышленник под видом руководителей военных администраций обманывал предпринимателей по схеме "Донат на ВСУ".

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

Как рассказали правоохранители, 20-летний киевлянин создал в одном из мессенджеров фейковые профили, стилизованные под официальные профили руководителей областных военных администраций.

В дальнейшем, от имени должностных лиц он направил директорам предприятий поддельные письма с требованием принять участие в программе оказания благотворительной помощи ВСУ и указывал подконтрольный банковский счет.

"Не заподозрив обман, руководители предприятий перечислили около 600 тысяч гривен, которые попали в карман злоумышленника. Полицейские провели обыск в квартире молодого человека и изъяли 2 мобильных телефона, сим-карты и банковские карты", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит дельцу

По факту мошенничества правоохранители открыли уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению других участников мошеннической схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, причастны к мошенничеству. Злоумышленники под видом ремонта компьютерной техники обманули пенсионеров почти на 1 миллион гривен.

