Пляж, который помнят тысячи киевлян: как выглядело столичное озеро Вербное на Оболони в 1980-х годах. Фото

Пляж озера Вербного в Оболонском районе известен многим жителям Киева как любимое и уютное место отдыха на воде. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, каким он был в 1980-х годах.

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Одна из архивных фотографий была опубликована в группе "Спрага: в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. К счастью, это место не только сохранилось, но и продолжает радовать горожан.

Что известно

"Пляж, который помнят тысячи киевлян... Вид на Северный мост с пляжа на озере Вербное, 1988 год", – говорится в сообщении.

В сообществе добавили, что на снимке можно увидеть Киев конца 1980-х – тёплый летний день, переполненный пляж на Вербном, а на горизонте возвышается Северный мост. Оболонь в то время уже стала одним из самых молодых районов столицы. Еще недавно здесь были пойменные луга Днепра, а уже в конце 1980-х — новые кварталы, благоустроенные пляжи и любимые места отдыха киевлян.

Самое интересное, что именно озеро Вербное почти не утратило своей роли. Как и более сорока лет назад, сюда приезжают загорать, купаться, кататься на лодках или просто проводить летние вечера у воды. Сам Киев вокруг изменился, но атмосфера этого места осталась удивительно знакомой.

Стоит добавить, что увидеть, каким было это озеро в 1984 году, мы можем благодаря ещё одной фотографии, которую опубликовал известный киевовед и бывший экскурсовод Кирилл Степанец.

Озеро Вербное — водоем искусственного происхождения в Оболонском районе города Киева, бывший песчаный карьер, площадь зеркала — 16,4 га. Существует и другое мнение, согласно которому озеро имеет природное происхождение. В 1994 году решением Киевского городского совета озеро Вербное было объявлено ихтиолого-ботаническим заповедником.

Как сообщал OBOZ.UA, трамвайная линия до Пущи-Водицы, пролегающая среди живописного леса, хорошо известна жителям и гостям Киева. На старой фотографии мы можем увидеть, какой она была в начале 20-го века.

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