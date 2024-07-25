Переменная облачность и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 июля

В Киеве и Киевской области в пятницу, 26 июля, синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

"Прогноз погоды на 26 июля по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура по области ночью 14-19°С, днем 25-30°С; в Киеве ночью 17-19°С, днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 26 июля облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июня 2024 года в Киеве. Этот месяц вошел в десятку самых влажных с начала наблюдений 1891 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве весна 2024 года стала третьей самой теплой с 1881 наблюдений. В течение трех месяцев было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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