Переменная облачность и до +30°С: прогноз погоды по Киевской области на 21 августа

В Киевской области в четверг, 21 августа, переменная облачность, согласно прогнозу синоптиков осадков не ожидается. Воздух в регионе максимально прогреется до +30°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 21 августа по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. Температура по области ночью 13-18°С; днем 25-30°С; в Киеве ночью 16-18°С; днем 27-29°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в течение всего дня в Киеве будет держаться облачная погода. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера.

Погода в предыдущие периоды

Напомним, климатологи подвели погодные итоги июля 2025 года в Киеве. Среднемесячная температура воздуха во время второго месяца лета была выше климатической нормы на 1,3°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги по погоде первого месяца лета 2025 года в Киеве. В июне среднемесячная температура воздуха была ниже климатической нормы.

