Переменная облачность и до +29°С: прогноз погоды по Киевской области на 10 сентября

В Киеве и Киевской области во вторник, 10 сентября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +29°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 10 сентября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 10-15°С, днем 24-29°С; в Киеве ночью 12-14°С, днем 25-27°С", – рассказали в пресс-службе.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 10 сентября в Киеве облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Без осадков.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август было зафиксировано 18 температурных рекордов.

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