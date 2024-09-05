Переменная облачность и до +28°С: прогноз погоды по Киевской области на 6 сентября

В Киеве и Киевской области в пятницу, 6 сентября, прогнозируют переменную облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +28°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер восточный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 6 сентября по Киевщине. Облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С; в Киеве ночью 16-18°С, днем 26-28°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 6 сентября от облаков, которые появятся до рассвета, уже утром не останется упоминания - до самого вечера в Киеве будет держаться ясная погода. Без осадков.

Напомним, август 2024 года в Киеве попал в тройку самых теплых с начала наблюдений. Кроме того, он вошел в двадцатку самых сухих с 1891 года в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2024 года заняло второе место среди самых теплых с 1881 года. С июня по август включительно было зафиксировано 18 температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!