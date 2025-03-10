Переменная облачность и до +19°С: прогноз погоды по Киевской области на 11 марта

В Киевской области во вторник, 11 марта, переменная облачность, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе прогреется до +19°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды в сутки 11 марта по территории Киевщины. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 1-6°С тепла, днем 14-19°С; в Киеве ночью 4-6°С тепла, днем 17-19°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Без осадков. Но прогнозируется, что воздух даже прогреется до +21°С.

Добавим, в Киеве с 7 по 9 марта включительно климатологи зафиксировали сразу пять температурных рекордов. В частности, в пятницу воздух прогрелся до +20,2°С, что на 3,9°С выше 20 лет назад для этой даты.

Напомним, февраль 2025 стал одним из самых сухих в Киеве с начала наблюдений. Последний месяц зимы занял 8 место.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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